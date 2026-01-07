Live

«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января

Записано 16:01   07.01.2026
Виктория Яковенко
В Харькове продолжают устранять последствия вражеских ударов по энергетике 5 января, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Энергетическая тема достаточно ограничена для коммуникации по понятным причинам. То, что мы можем сообщить, действительно было поражено очередное энергетическое предприятие в Харькове. Достаточно серьезно повреждено энергетическое оборудование. Сейчас все наши службы работают для того, чтобы устранить последствия и приступить к восстановлению. Наша задача – сделать так, чтобы харьковчане получали вовремя и тепло-, и электроснабжение. Понимаем, в каких условиях мы находимся, поскольку вся энергетика не только Харьковщины, а всей страны — под ударом. Дефицит электроэнергии испытывает и Харьковская область», – отметил Синегубов.

О ситуации с теплоснабжением в городе Синегубов ответил так:

«Отопительный сезон мы сейчас проходим в достаточно трудных условиях. Это очень трудная зима для нас. Однако теплоснабжение идет у нас по плану. Это вызов не только по Харькову, но и по другим громадам, где поражены предприятия, подававшие теплоноситель в те или иные населенные пункты. Сейчас все наработки, которые мы делали все предыдущие четыре года по децентрализованной системе отопления, распределительной энергетики – все оно сейчас привлекается на 100%», — сказал глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы один за другим гремели в Харькове днем 5 января. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что прилетело по промзоне Слободского района. А затем уточнил: целью врага стал объект энергетики. По словам мэра, повреждения очень значительные. Он уточнил, что удар был по теплу и воде и отметил: «Можно усиливать защиту: бетон, металл, укрытия… Но никакие бетонные конструкции не выдерживают пяти баллистических ракет». Несмотря на это, Терехов заверил, что разрушенное будут восстанавливать. По данным облпрокуратуры, объект энергоинфраструктуры был атакован пятью ракетами. В результате удара ранен 58-летний мужчина, работающий на предприятии недалеко от места «прилетов». В результате Укрэнерго после атаки на Харьков потеряло часть генерации. 

Он также добавил, что в городе продолжаются поисково-спасательная операция после ударов 2 января. По его оценке специалисты смогли разобрать 80% завалов.

Также напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть ближайшего подъезда 4-этажного дома. Было известно о более 30 пострадавших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что на Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами». Тела людей доставали из-под завалов. По состоянию на вечер 5 января было известно о 6 погибших. 

Автор: Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают устранять последствия вражеских ударов по энергетике 5 января, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".