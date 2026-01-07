Засніжило: комунальники борються зі снігом у Харкові (фото)
У пресслужбі мерії показали, як комунальники прибирають сніг у Немишлянському районі.
“Бригади оперативно реагують на зміну погодних умов: прибирають сніг з основних магістралей, внутрішньоквартальних проїздів, парків, скверів та прибудинкових територій, а також обробляють дороги й тротуари протиожеледними сумішами”, – зазначили у пресслужбі мерії.
Зокрема, наразі роботи продовжуються на бульварі Богдана Хмельницького, вулицях Амосова, Бригади Хартія, Єдності та інших.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. Про це повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології. Так у Харкові та області очікується туман – видимість 200 – 500 метрів. А на дорогах – ожеледиця. Така небезпечна погода триватиме до кінця доби, зазначили синоптики. Водіїв та пішоходів закликали бути вкрай уважними та обережними. Також синоптики повідомили, що у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.
Новини за темою:
Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: зима, комунальники, сніг, уборка снега, Харків;
