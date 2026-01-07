Live

Засніжило: комунальники борються зі снігом у Харкові (фото)

Репортаж 10:32   07.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: ХМР

У пресслужбі мерії показали, як комунальники прибирають сніг у Немишлянському районі. 

Прибирають сніг у Немишлянському районі
Фото: ХМР

“Бригади оперативно реагують на зміну погодних умов: прибирають сніг з основних магістралей, внутрішньоквартальних проїздів, парків, скверів та прибудинкових територій, а також обробляють дороги й тротуари протиожеледними сумішами”, – зазначили у пресслужбі мерії.

Прибирають сніг у Немишлянському районі
Фото: ХМР

Зокрема, наразі роботи продовжуються на бульварі Богдана Хмельницького, вулицях Амосова, Бригади Хартія, Єдності та інших.

Прибирають сніг у Немишлянському районі
Фото: ХМР
Прибирають сніг у Немишлянському районі
Фото: ХМР

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. Про це повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології. Так у Харкові та області очікується туман – видимість 200 – 500 метрів. А на дорогах – ожеледиця. Така небезпечна погода триватиме до кінця доби, зазначили синоптики. Водіїв та пішоходів закликали бути вкрай уважними та обережними. Також синоптики повідомили, що у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Читайте також: Вдень та вночі дощ. Прогноз погоди на 7 січня у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
