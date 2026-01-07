Заснежило: коммунальщики борются со снегом в Харькове (фото)

В пресс-службе мэрии показали, как коммунальщики убирают снег в Немышлянском районе.

«Бригады оперативно реагируют на изменение погодных условий: убирают снег с основных магистралей, внутриквартальных проездов, парков, скверов и придомовых территорий, а также обрабатывают дороги и тротуары противогололедными смесями», – отметили в пресс-службе мэрии.

В частности, на данный момент работы продолжаются на бульваре Богдана Хмельницкого, улицах Амосова, Бригады Хартия, Единства и других.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в ближайший час на Харьковщине будет опасно. Об этом проинформировали в Региональном центре по гидрометеорологии. Так в Харькове и области ожидается туман – видимость 200 — 500 метров. А на дорогах – гололед. Такая опасная погода продлиться до конца суток, отметили синоптики. Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными. Также синоптики сообщили, что в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.