Заснежило: коммунальщики борются со снегом в Харькове (фото)
В пресс-службе мэрии показали, как коммунальщики убирают снег в Немышлянском районе.
«Бригады оперативно реагируют на изменение погодных условий: убирают снег с основных магистралей, внутриквартальных проездов, парков, скверов и придомовых территорий, а также обрабатывают дороги и тротуары противогололедными смесями», – отметили в пресс-службе мэрии.
В частности, на данный момент работы продолжаются на бульваре Богдана Хмельницкого, улицах Амосова, Бригады Хартия, Единства и других.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в ближайший час на Харьковщине будет опасно. Об этом проинформировали в Региональном центре по гидрометеорологии. Так в Харькове и области ожидается туман – видимость 200 — 500 метров. А на дорогах – гололед. Такая опасная погода продлиться до конца суток, отметили синоптики. Водителей и пешеходов призвали быть крайне внимательными и осторожными. Также синоптики сообщили, что в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.
Читайте также: Днем и ночью дождь. Прогноз погоды на 7 января в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: зима, коммунальщики, сніг, уборка снега, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Заснежило: коммунальщики борются со снегом в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 10:32;