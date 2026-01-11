Чоловік послизнувся і впав обличчям на крижану дорогу під Харковом
Про чоловіка з травмами обличчя, який перебував біля джерела у селищі Подвірки, полісменам днями повідомили місцеві жителі.
У той час правоохоронці патрулювали територію Солоницівської громади, повідомляється на сторінці «Поліцейські офіцери громад у Харківській області» у фейсбуці.
Правоохоронці надали потерпілому домедичну допомогу та викликали бригаду екстреної допомоги. До приїзду “швидкої” полісмени забезпечили необхідні заходи для зігрівання чоловіка.
За словами потерпілого, через погіршення погодних умов він послизнувся та впав. Чоловіка ушпиталили.
Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. До 23:00 прогнозують досить інтенсивний снігопад, після чого встановляться морози. На посилений режим роботи перейшли усі служби Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху задіяна спецтехніка: два автогрейдери, 46 комбінованих дорожніх машин та 21 навантажувач. Станом на 13:30 всі автодороги були проїзні, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів.
Пішоходів закликають не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередачі та інших нестійких об’єктів, враховувати можливу ожеледицю і переходити дорогу лише у встановлених місцях і лише переконавшись, що водії вас бачать і встигають зупинитися.
