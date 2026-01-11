Мужчина поскользнулся и упал лицом на обледенелую дорогу под Харьковом
О мужчине с травмами лица, который находился у источника в поселке Подворки, полицейским на днях сообщили местные жители.
В то время правоохранители патрулировали территорию Солоницевской громады, сообщается на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в Facebook.
Правоохранители оказали пострадавшему домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной помощи. До приезда «скорой» полицейские обеспечили необходимые меры для согревания мужчины.
По словам пострадавшего, из-за ухудшения погодных условий он поскользнулся и упал. Мужчину госпитализировали.
Напомним, анонсированный циклон пришел в Харьковскую область 11 января. До 23:00 прогнозируют достаточно интенсивные осадки, после чего установятся морозы. На усиленный режим работы перешли все службы Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Для обеспечения бесперебойного движения задействована спецтехника: два автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик. По состоянию на 13:30 все автодороги были проездные, движение транспорта не останавливалось, утверждал Синегубов. В Чугуевском районе полицейские помогали доставать автомобили из снежных заносов.
Пешеходов призывают не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи и других неустойчивых объектов, учитывать возможный гололед и переходить дорогу только в установленных местах и только убедившись, что водители вас видят и успевают остановиться.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гололед, новости Харькова, погода;
