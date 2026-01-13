Live

«Молний» стане менше? СОУ вдарили по підприємству в Таганрозі – Генштаб

13.01.2026
Вікторія Яковенко
У ніч на 13 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» у місті Таганрог в РФ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Захисники зазначили, що це підприємству здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молния» (які неодноразово били по Харкову та області) а також комплектуючих до БпЛА «Оріон».

«Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об’єктах на території України», – вважають у Генштабі.

Пожежу зафіксували у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються.

Нагадаємо, минулого тижня палало в тилу ворога неподалік Харківщини. Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку по базі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел в Бєлгородській області. У Генштабі ЗСУ відзначили, що нафтобаза задіяна в забезпеченні пальним армії окупантів. Лінія фронту на Харківщині знаходиться найближче до цієї локації. Нестачу пального мають відчути загарбники під Вовчанськом і на Куп’янському напрямку.

Автор: Вікторія Яковенко
