«Молний» станет меньше? СОУ ударили по предприятию в Таганроге – Генштаб

Мир 13:02   13.01.2026
Виктория Яковенко
«Молний» станет меньше? СОУ ударили по предприятию в Таганроге – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 13 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию «Атлант Аэро» в городе Таганрог в РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

Защитники отметили, что это предприятию осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БпЛА типа «Молния» (которые неоднократно били по Харькову и области) а также комплектующих к БпЛА «Орион».

«Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины», — считают в Генштабе.

Пожар зафиксировали в районе производственных корпусов. Масштабы ущерба уточняются.

Напомним, на прошлой неделе горело в тылу врага недалеко от Харьковщины. Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку по базе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел в Белгородской области. В Генштабе ВСУ отметили, что нефтебаза задействована в обеспечении горючей армии оккупантов. Линия фронта в Харьковской области находится ближе всего к этой локации. Нехватку горючего должны ощутить захватчики под Волчанском и на Купянском направлении.

Автор: Виктория Яковенко
