Отримав від росіянина хабар у 4,5 тис. доларів: у Харкові затримали бігунка

Правоохоронці повідомили про підозру 52-річному харків’янину. За версією слідства, він вимагав і отримав хабар у розмірі майже 4,5 тисячі доларів від громадянина РФ за допомогу в отриманні посвідки на проживання попри закінчення законних строків його перебування в Україні.

За даними слідства, допомогу фігурант запропонував росіянину наприкінці травня 2025 року. За вплив на посадовців Державної міграційної служби та успішне оформлення документів харків’янин вимагав майже 4,5 тисячі доларів. Він запевнив, що без його посередництва вирішити проблему неможливо, повідомляє обласна прокуратура.

“Протягом наступних кількох місяців бігунок супроводжував клієнта до підрозділів міграційної служби. Щоб продемонструвати свої зв’язки, чоловік особисто спілкувався з працівниками у службових кабінетах та консультував замовника щодо необхідних процедур, зокрема сплати штрафу та перекладу документів. Крім того, він залучив до схеми свого знайомого, який за окрему винагороду дозволив зареєструвати місце проживання іноземця у своїй квартирі”, – розповідають у відомстві.

9 січня бігунка затримали у Харкові під час отримання останньої частини хабаря. Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ. Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, проте суд відмовив, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тому прокуратура готує апеляційну скаргу.

Причетність до злочину працівників ДМС перевіряють.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 20-річний мешканець Мерефи у Харківській області, за даними слідства, за гроші вирішував проблемні питання у територіальному сервісному центрі МВС.