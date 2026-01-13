Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка

Правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему харьковчанину. По версии следствия, он вымогал и получил взятку в размере почти 4,5 тысячи долларов от гражданина РФ за помощь в получении вида на жительство несмотря на истечение законных сроков его пребывания в Украине.

По данным следствия, помощь фигурант предложил россиянину в конце мая 2025 года. За влияние на должностных лиц Государственной миграционной службы и успешное оформление документов харьковчанин вымогал почти 4,5 тысячи долларов. Он заверил, что без его посредничества решить проблему невозможно, информирует областная прокуратура.

«В течение следующих нескольких месяцев бегунок сопровождал клиента в подразделения миграционной службы. Чтобы продемонстрировать свои связи, мужчина лично общался с работниками в служебных кабинетах и консультировал заказчика по необходимым процедурам, в частности по уплате штрафа и переводу документов. Кроме того, он привлек к схеме своего знакомого, который за отдельное вознаграждение разрешил зарегистрировать место жительства иностранца в своей квартире», — рассказывают в ведомстве.

9 января бегунка задержали в Харькове во время получения последней части взятки. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ. Прокурор в суде настаивал на содержании под стражей, однако суд отказал, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Поэтому прокуратура готовит апелляционную жалобу.

Причастность к преступлению сотрудников ГМС проверяют.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20-летний житель Мерефы в Харьковской области, по данным следствия, за деньги решал проблемные вопросы в территориальном сервисном центре МВД.