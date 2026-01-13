Live

Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка

Общество 18:09   13.01.2026
Елена Нагорная
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка

Правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему харьковчанину. По версии следствия, он вымогал и получил взятку в размере почти 4,5 тысячи долларов от гражданина РФ за помощь в получении вида на жительство несмотря на истечение законных сроков его пребывания в Украине.

По данным следствия, помощь фигурант предложил россиянину в конце мая 2025 года. За влияние на должностных лиц Государственной миграционной службы и успешное оформление документов харьковчанин вымогал почти 4,5 тысячи долларов. Он заверил, что без его посредничества решить проблему невозможно, информирует областная прокуратура.

«В течение следующих нескольких месяцев бегунок сопровождал клиента в подразделения миграционной службы. Чтобы продемонстрировать свои связи, мужчина лично общался с работниками в служебных кабинетах и консультировал заказчика по необходимым процедурам, в частности по уплате штрафа и переводу документов. Кроме того, он привлек к схеме своего знакомого, который за отдельное вознаграждение разрешил зарегистрировать место жительства иностранца в своей квартире», — рассказывают в ведомстве.

9 января бегунка задержали в Харькове во время получения последней части взятки. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УКУ. Прокурор в суде настаивал на содержании под стражей, однако суд отказал, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Поэтому прокуратура готовит апелляционную жалобу.

Причастность к преступлению сотрудников ГМС проверяют.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20-летний житель Мерефы в Харьковской области, по данным следствия, за деньги решал проблемные вопросы в территориальном сервисном центре МВД.

Читайте также: «Выполнял приказ»: приговор оккупанту за расстрел пленных под Волчанском 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе
13.01.2026, 17:54
Новости Харькова – главное за 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
Новости Харькова – главное за 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
13.01.2026, 17:37
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
13.01.2026, 14:00
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
13.01.2026, 13:22
Громкие кадровые решения: Рада уволила Малюка, Шмыгаля и Федорова
Громкие кадровые решения: Рада уволила Малюка, Шмыгаля и Федорова
13.01.2026, 15:16
Ни министра обороны, ни министра энергетики: Федорова и Шмыгаля не назначили
Ни министра обороны, ни министра энергетики: Федорова и Шмыгаля не назначили
13.01.2026, 18:58

Новости по теме:

24.11.2025
Водитель в Харькове предлагала копам 20, а затем 40 тысяч: чем это закончилось
31.10.2025
Медсестра погорела на оформлении фиктивной инвалидности женщине — приговор
29.10.2025
Пожилой водитель на Харьковщине предлагал копам 8 тыс. гривен: чем завершилось
27.10.2025
Доцент вуза в Харькове погорел на взятке, его отправили в СИЗО – следствие
24.10.2025
Пожилой мужчина на Харьковщине хотел откупиться за пьяное вождение — полиция


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 18:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему харьковчанину. По версии следствия, он вымогал и получил взятку в размере почти 4,5 тысячи долларов от гражданина РФ.".