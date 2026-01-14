Булінг через новорічну премію в Харкові, удар по Змієву – підсумки 14 січня
РФ вдарила ракетою по Змієву, БпЛА «Молния» по Харкову та «шахедами» по області. Росіяни просунулися в бік Борової, повідомили у DeepState. За рік ціни на Харківщині зросли на 8,4%. Посадовиця в Харкові хотіла отримати чужу премію, а отримала підозру. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 січня.
Ракетного удару по Змієву завдала російська армія напередодні ввечері
Нацполіція Харківщини повідомила: влучання було поблизу гостинно-ресторанного комплексу. Постраждали чотири людини. За даними прокуратури, йдеться про гостру реакцію на стрес. Також є руйнації: пошкоджені стіни та покрівлі будинків і паркани навколо. Вечірній “приліт” був і в Харкові – по спортивному об’єкту у Слобідському районі. Безпілотник поранив 16-річну дівчину, її забрали до лікарні. Протягом ночі області не давали спокою ударні БпЛА. Пресслужба ДСНС Харківщини поінформувала про чотири пожежі, що сталися через «прильоти». У селі Жуків Яр Куп’янського району удар двох БпЛА викликав гострий стрес у літніх чоловіка та жінки. Горіли господарчі споруди. У селах Роздольна та Олександрівка палали приватні будинки. За даними ХОВА, протягом доби по Харківщині вдарили ракетою та понад двадцятьма безпілотниками.
Незначне просування на Борівському напрямку мають росіяни – DeepState
Контрольована окупантами зона розширилася між селами Лозова, Загризове та Нова Кругляківка, що на лівому березі Осколу.
Споживчі ціни на Харківщині зросли на 8,4% за рік
Про це свідчать результати порівняння грудня 2024 та 2025 років від Обласного управління статистики. Водночас у грудні минулого року ціни дещо знизилися, порівняно з листопадом. Падіння – на 0,1%. Дешевшали, за офіційним повідомленням, фрукти та овочі, цукор, молоко, масло, а також одяг і взуття. Дорожчали – хліб, м’ясо, риба, алкоголь, олія, паливо та макарони. Чемпіон незмінний – це яйця. У передріздвяних умовах вони додали в ціні майже 6%.
Хотіла отримати чужу премію, а отримала підозру в хабарництві. Справу про хворобливі робочі стосунки розслідують у Харкові
Підозрювана – 48-річна керівниця державного наукового підприємства у лікарській сфері. У ГУ Нацполіції повідомили версію слідства. Директорка вимагала від своєї підлеглої віддати частину нарахованої премії. Йшлося про 10 тисяч гривень за листопад, та ще 20 тисяч – із передноворічних виплат. При цьому, з опису ситуації виходить, що мав місце булінг на роботі. Поліціянти відзначили: директорка підприємства попередила співробітницю: «У разі відмови від передачі грошей буде вирішуватися питання щодо застосування дисциплінарних стягнень або звільнення з посади». Облпрокуратура прямо кваліфікувала таке спілкування як психологічний тиск. У грудні підлегла передала начальниці 10 тисяч. А два дні тому – ще 20. І цей епізод задокументували правоохоронці. Керівницю затримали «на гарячому». Якщо її провину доведуть, вона може сісти на десять років.
