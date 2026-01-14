Булінг через новорічну премію в Харкові, удар по Змієву – підсумки 14 січня

РФ вдарила ракетою по Змієву, БпЛА «Молния» по Харкову та «шахедами» по області. Росіяни просунулися в бік Борової, повідомили у DeepState. За рік ціни на Харківщині зросли на 8,4%. Посадовиця в Харкові хотіла отримати чужу премію, а отримала підозру. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 січня.

Нацполіція Харківщини повідомила: влучання було поблизу гостинно-ресторанного комплексу. Постраждали чотири людини. За даними прокуратури, йдеться про гостру реакцію на стрес. Також є руйнації: пошкоджені стіни та покрівлі будинків і паркани навколо. Вечірній “приліт” був і в Харкові – по спортивному об’єкту у Слобідському районі. Безпілотник поранив 16-річну дівчину, її забрали до лікарні. Протягом ночі області не давали спокою ударні БпЛА. Пресслужба ДСНС Харківщини поінформувала про чотири пожежі, що сталися через «прильоти». У селі Жуків Яр Куп’янського району удар двох БпЛА викликав гострий стрес у літніх чоловіка та жінки. Горіли господарчі споруди. У селах Роздольна та Олександрівка палали приватні будинки. За даними ХОВА, протягом доби по Харківщині вдарили ракетою та понад двадцятьма безпілотниками.

Контрольована окупантами зона розширилася між селами Лозова, Загризове та Нова Кругляківка, що на лівому березі Осколу.

Про це свідчать результати порівняння грудня 2024 та 2025 років від Обласного управління статистики. Водночас у грудні минулого року ціни дещо знизилися, порівняно з листопадом. Падіння – на 0,1%. Дешевшали, за офіційним повідомленням, фрукти та овочі, цукор, молоко, масло, а також одяг і взуття. Дорожчали – хліб, м’ясо, риба, алкоголь, олія, паливо та макарони. Чемпіон незмінний – це яйця. У передріздвяних умовах вони додали в ціні майже 6%.

Підозрювана – 48-річна керівниця державного наукового підприємства у лікарській сфері. У ГУ Нацполіції повідомили версію слідства. Директорка вимагала від своєї підлеглої віддати частину нарахованої премії. Йшлося про 10 тисяч гривень за листопад, та ще 20 тисяч – із передноворічних виплат. При цьому, з опису ситуації виходить, що мав місце булінг на роботі. Поліціянти відзначили: директорка підприємства попередила співробітницю: «У разі відмови від передачі грошей буде вирішуватися питання щодо застосування дисциплінарних стягнень або звільнення з посади». Облпрокуратура прямо кваліфікувала таке спілкування як психологічний тиск. У грудні підлегла передала начальниці 10 тисяч. А два дні тому – ще 20. І цей епізод задокументували правоохоронці. Керівницю затримали «на гарячому». Якщо її провину доведуть, вона може сісти на десять років.

