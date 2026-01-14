Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января

РФ нанесла ракетный удар по Змиеву, БпЛА «Молния» по Харькову и «Шахедами» по области. Россияне продвинулись в сторону Боровой, сообщили в DeepState. За год цены в Харьковской области выросли на 8,4%. Чиновница в Харькове хотела чужую премию, а получила подозрение. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 января.

Нацполиция Харьковской области сообщила: попадание было вблизи гостинно-ресторанного комплекса. Пострадали четыре человека. По данным прокуратуры, речь идет об острой реакции на стресс. Также есть разрушения: повреждены стены и крыши домов и заборы вокруг. Вечерний «прилет» был и в Харькове – по спортивному объекту в Слободском районе. Беспилотник ранил 16-летнюю девушку, ее доставили в больницу. В течение ночи области не давали покоя ударные БпЛА. Пресс-служба ГСЧС Харьковщины сообщила о четырех пожарах, произошедших из-за «прилетов». В селе Жуков Яр Купянского района удар двух БпЛА вызвал острый стресс у пожилых мужчины и женщины. Горели хозяйственные постройки. В селах Раздольная и Александровка горели частные дома. По данным ХОВА, в течение суток по Харьковской области ударили ракетой и более чем двадцатью беспилотниками.

Контролируемая оккупантами зона расширилась между селами Лозовая, Загрызово и Новая Кругляковка, что на левом берегу Оскола.

Об этом свидетельствуют результаты сравнения декабря 2024 и 2025 годов от Областного управления статистики. В то же время в декабре прошлого года цены несколько снизились в сравнении с ноябрем. Падение – на 0,1%. Подешевели, по официальному сообщению, фрукты и овощи, сахар, молоко, масло, а также одежда и обувь. Подорожали – хлеб, мясо, рыба, алкоголь, масло, топливо и макароны. Чемпион неизменный – это яйца. В предрождественских условиях они прибавили в цене почти 6%.

Подозреваемая – 48-летняя руководитель государственного научного предприятия в медицинской сфере. В ГУ Нацполиции сообщили версию следствия. Директор требовала от своей подчиненной отдать часть начисленной премии. Речь шла о 10 тысячах гривен за ноябрь, и еще 20 тысячах – из предновогодних выплат. При этом, из описания ситуации следует, что имел место буллинг на работе. Полицейские отметили: директор предприятия предупредила сотрудницу: «В случае отказа от передачи денег будет решаться вопрос о применении дисциплинарных взысканий или увольнении с должности». Облпрокуратура прямо квалифицировала такое общение как психологическое давление. В декабре подчиненная передала начальнице 10 тысяч. А затем – еще 20. И этот эпизод задокументировали правоохранители. Руководителя задержали «на горячем». Если ее вина будет доказана, она может сесть на десять лет.

