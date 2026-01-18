Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через важку ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, з 00:00 до 24:00 сьогодні, 18 січня, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 04:00-07:30; 11:00–18:00; 20:00-21:30
1.2 04:00-10:00; 11:00–18:00; 20:00-21:30
2.1 00:30-07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00
3.1 06:00-08:00; 08:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-08:00; 08:00–11:00; 14:30-20:00
4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00
4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00
5.1 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 10:00–14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, 16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків.
Читайте також: Почалася пожежа, троє постраждалих: фото з місця удару у Холодногірському районі
