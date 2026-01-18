Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що через важку ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, з 00:00 до 24:00 сьогодні, 18 січня, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-07:30; 11:00–18:00; 20:00-21:30

1.2 04:00-10:00; 11:00–18:00; 20:00-21:30

2.1 00:30-07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 08:00–10:00; 11:00–18:00; 20:00-24:00

3.1 06:00-08:00; 08:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-08:00; 08:00–11:00; 14:30-20:00

4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00

5.1 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00–20:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 10:00–14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 10:00–14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків.