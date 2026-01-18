Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, с 00:00 до 24:00 сегодня, 18 января, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 04:00-07:30; 11:00-18:00; 20:00-21:30
1.2 04:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-21:30
2.1 00:30-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00
3.1 06:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-20:00
4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00
4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00
5.1 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики.
