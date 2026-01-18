Live

Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики

Общество 09:34   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, с 00:00 до 24:00 сегодня, 18 января, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. 

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 04:00-07:30; 11:00-18:00; 20:00-21:30

1.2 04:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-21:30

2.1 00:30-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 08:00-10:00; 11:00-18:00; 20:00-24:00

3.1 06:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-08:00; 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.1 08:00-11:00; 14:30-20:00

4.2 08:00-11:00; 14:30-20:00

5.1 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-20:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 10:00-14:30; 18:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики.

Читайте также: Начался пожар, трое пострадавших: фото с места удара в Холодногорском районе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар РФ по городу
18.01.2026, 09:08
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
17.01.2026, 16:42
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове
18.01.2026, 07:23
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
Сегодня 18 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 января 2026: какой праздник и день в истории
18.01.2026, 06:00
Максимальный приговор получил мужчина, который систематически избивал мать
Максимальный приговор получил мужчина, который систематически избивал мать
18.01.2026, 10:11

Новости по теме:

15.01.2026
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
15.01.2026
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026
В Харькове и области ввели аварийные отключения света
14.01.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
14.01.2026
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 января 2026 в 09:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, с 00:00 до 24:00 сегодня, 18 января".