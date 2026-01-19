Автобус застряг через ожеледицю на Харківщині – допомогли поліціянти
У Чугуївському районі рейсовий автобус через слизьку дорогу з’їхав з проїжджої частини та застряг у кюветі, повідомляє Нацполіція.
Автобус частково заблокував рух на трасі, тому інші машини не могли безпечно проїхати.
Поліціянти швидко прибули на місце події та власними силами витягли автобус із кювету. Після цього рух транспорту на трасі знову відновився
На щастя, автобус їхав без пасажирів, водій також не постраждав.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, на Харківщині затримали 48-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві.
