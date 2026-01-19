Автобус застрял из-за гололеда на Харьковщине – помогли полицейские

Live

Происшествия 18:48   19.01.2026
Оксана Якушко
В Чугуевском районе рейсовый автобус из-за скользкой дороги съехал с проезжей части и застрял в кювете, сообщает Нацполиция.

Автобус частично заблокировал движение на трассе, потому другие машины не могли безопасно проехать.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия и своими силами вытащили автобус из кювета. После этого движение транспорта на трассе снова возобновилось.

К счастью, автобус ехал без пассажиров, водитель тоже не пострадал.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине задержали 48-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве.

Читайте также: Утренняя атака на Харьков: сколько зданий повреждено из-за обстрела (фото)

Автор: Оксана Якушко
