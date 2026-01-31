Live

Харківобленерго попередило абонентів, метро працює з великими інтервалами

Суспільство 14:05   31.01.2026
Оксана Горун
Харківобленерго попередило абонентів, метро працює з великими інтервалами Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Енергосистема України відновлюється після тяжкого збою. Харківобленерго рекомендує одразу не починати вмикати пральні машинки та обігрівачі.

“Енергосистема України відновлюється після системної аварії. Закликаємо споживачів, у яких наразі є електроенергія, відкласти будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації. Якщо у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – звернулися до мешканців Харківської області енергетики.

У Харкові повернення світла вже позначилося на транспортній ситуації: запрацювали всі три гілки метрополітену. Останньою підключили Олексіївську.

Пізніше в КП “Харківський метрополітен” повідомили, що інтервали руху поїздів тимчасово становлять 25-35 хвилин.

“Також звертаємо вашу увагу, що рух поїздів тимчасово здійснюється поза графіком руху вихідного дня”, – доповнили в підземці.

Читайте також: Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців

Нагадаємо, через стрибок напруги під час підключення електрики в Златополі Харківської області вийшло з ладу обладнання п’яти із шести котелень, які опалюють місто.  На Харківщині, як і в Києві та на Житомирщині, 31 січня сталися екстрені відключення електрики. Вони викликані глобальними проблемами в енергомережі, які торкнулися Молдови, Румунії та України.  Міненерго близько полудня повідомило, що  світло повернуть протягом двох-трьох годин. Після цього поступово електропостачання почало відновлюватись.

Автор: Оксана Горун
