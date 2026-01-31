Харьковоблэнерго предупредило абонентов, метро работает с большими интервалами

Энергосистема Украины восстанавливается после тяжелого сбоя. Харьковоблэнерго рекомендует сразу не начинать включать стиральные машинки и обогреватели.

«Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии. Призываем потребителей, у которых есть электроэнергия, отложить любые энергоемкие процессы до периода стабилизации ситуации. Если у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережливо!» — обратились к жителям Харьковской области энергетики.

В Харькове возвращение света уже отразилось на транспортной ситуации: заработали все три ветки метрополитена. Последней подключили Алексеевскую.

Позже в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что интервалы движения поездов временно составляют 25-35 минут.

«Также обращаем ваше внимание, что движение поездов временно осуществляется вне графика движения выходного дня», — дополнили в подземке.

Напомним, из-за скачка напряжения во время подключения электричества в Златополе Харьковской области вышло из строя оборудование пяти из шести котельных, которые отапливают город. На Харьковщине, как и в Киеве и на Житомирщине 31 января задействовали экстренные отключения электричества. Они вызваны глобальными проблемами в энергосети, которые затронули Молдову, Румынию и Украину. Минэнерго около полудня сообщило, что свет вернут в течение двух-трех часов. После этого постепенно электроснабжение начало восстанавливаться.