Live

Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію

Фронт 21:11   31.01.2026
Оксана Горун
Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію

Аналітики DeepState прокоментували, що відбувається в Куп’янську-Вузловому, який днями оголосив “освобожденным” російський начальник Генштабу Герасимов.

По ситуації з Куп’янськ-Вузловим — селище під повним контролем Сил Оборони України. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища“, – зазначили аналітики DeepState.

При цьому, за їхньою інформацією, малі групи противника іноді дістаються Куп’янська-Вузлового. Їхня мета – інфільтруватися в селище з району Піщаного – залізницею.

“Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення”, – повідомила команда осінтерів.

Читайте також: Бої на півночі Харківщини: ворог штурмував 25 разів на добу – Генштаб

Зазначимо, речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, реагуючи на заяви Герасимова про “освобождение” Куп’янська-Вузлового, назвав російського генерала наркоманом. Сили оборони контролюють не лише це селище, а й населені пункти навколо нього, далі йде сіра зона – й лише за нею війська РФ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Що не так із перемир’ям і куди полетять “шахеди” – огляд фронту (відео)
Що не так із перемир’ям і куди полетять “шахеди” – огляд фронту (відео)
31.01.2026, 19:00
Таких випадків у Харкові бути не повинно – Терехов висловився про мобілізацію
Таких випадків у Харкові бути не повинно – Терехов висловився про мобілізацію
31.01.2026, 17:55
У Харкові пролунав вибух, Терехов підтвердив “приліт” (оновлено)
У Харкові пролунав вибух, Терехов підтвердив “приліт” (оновлено)
31.01.2026, 17:52
Новини Харкова – головне 31 січня: блекаут, приліт “молнии”, окружну відкрили
Новини Харкова – головне 31 січня: блекаут, приліт “молнии”, окружну відкрили
31.01.2026, 19:08
Маршрут електричок скоротили на Харківщині через бойові дії
Маршрут електричок скоротили на Харківщині через бойові дії
31.01.2026, 17:22
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)
31.01.2026, 13:29

Новини за темою:

24.01.2026
«Ворог пошкодив логістику, важко тримати оборону Вовчанська» – DeepState
16.01.2026
«Ситуація тут погіршується» – DeepState про Вовчанськ (відео)
14.01.2026
Росіяни просунулися біля Лозової на Харківщині – Deep State
05.01.2026
Окупанти просунулися на Харківщині, у Deep State оновили карти
31.12.2025
Куп’янськ не втрачено – підсумки DeepState за 2025-й, прогноз на наступний рік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2026 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState прокоментували, що відбувається в Куп’янську-Вузловому, який днями оголосив “освобожденным” російський начальник Генштабу Герасимов".