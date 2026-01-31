Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію
Аналітики DeepState прокоментували, що відбувається в Куп’янську-Вузловому, який днями оголосив “освобожденным” російський начальник Генштабу Герасимов.
“По ситуації з Куп’янськ-Вузловим — селище під повним контролем Сил Оборони України. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища“, – зазначили аналітики DeepState.
При цьому, за їхньою інформацією, малі групи противника іноді дістаються Куп’янська-Вузлового. Їхня мета – інфільтруватися в селище з району Піщаного – залізницею.
“Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення”, – повідомила команда осінтерів.
Читайте також: Бої на півночі Харківщини: ворог штурмував 25 разів на добу – Генштаб
Зазначимо, речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, реагуючи на заяви Герасимова про “освобождение” Куп’янська-Вузлового, назвав російського генерала наркоманом. Сили оборони контролюють не лише це селище, а й населені пункти навколо нього, далі йде сіра зона – й лише за нею війська РФ.
