Військовий ЗСУ без бронежилета в Куп’янську-Вузловому – DeepState про ситуацію

Аналітики DeepState прокоментували, що відбувається в Куп’янську-Вузловому, який днями оголосив “освобожденным” російський начальник Генштабу Герасимов.

“По ситуації з Куп’янськ-Вузловим — селище під повним контролем Сил Оборони України. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища“, – зазначили аналітики DeepState.

При цьому, за їхньою інформацією, малі групи противника іноді дістаються Куп’янська-Вузлового. Їхня мета – інфільтруватися в селище з району Піщаного – залізницею.

“Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення”, – повідомила команда осінтерів.

Зазначимо, речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, реагуючи на заяви Герасимова про “освобождение” Куп’янська-Вузлового, назвав російського генерала наркоманом. Сили оборони контролюють не лише це селище, а й населені пункти навколо нього, далі йде сіра зона – й лише за нею війська РФ.