Военный ВСУ без бронежилета в Купянске-Узловом — DeepState о ситуации

Аналитики DeepState прокомментировали, что происходит в Купянске-Узловом, который на днях объявил «освобожденным» российский начальник Генштаба Герасимов.

«По ситуации с Купянском-Узловым – поселок под полным контролем Сил Обороны Украины. Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без «броника» и каски, но и без шапки, ходит по центру поселка», — отметили аналитики DeepState.

При этом, по их информации, малые группы противника иногда добираются на Купянска-Узлового. Их цель — инфильтроваться в поселок из района Песчаного — по железной дороге.

«Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, но делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления», — сообщила команда осинтеров.

Отметим, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, реагируя на заявления Герасимова про «освобождение» Купянска-Узлового, назвал российского генерала наркоманом. Силы обороны контролируют не только этот поселок, но населенные пункты вокруг него, далее идет серая зона — и только за ней войска РФ.