На утеплювачі під час відновлення дому в Харкові розбазарили 3 млн: аналіз ХАЦ

Директора фірми-підрядника, яка займалася відновленням двох будинків у Харкові, підозрюють за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про це пише ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на ухвалу Люботинського міського суду.

За інформацією активістів, йдеться про ТОВ “Айер Скай”. За даними слідства, у грудні 2023 року вона отримала підряд на відновлення будинку по вул. Бучми, 32. Роботи фінансували за рахунок субвенції з державного бюджету.

Правоохоронці встановили, що керівник фірми-підрядника вніс до актів виконаних робіт неправдиві відомості, зокрема значно завищив обсяги утеплення технічного поверху будинку мінеральною ватою. Експертиза показала, що замість 200 міліметрів укладали 100 міліметрів. Сума збитків склала близько 3 мільйонів гривень.

За даними ХАЦ, фірма “Айер Скай” загалом отримала два підряди на відновлення будинків у Харкові: по вулиці Бучми, 32, та по вулиці Соборності України, 271.

“Вартість відновлення першого дому оцінили в 129 мільйонів гривень. ХАЦ знайшов завищення у кошторисі на цих роботах. Пізніше, в результаті додаткових угод, вартість робіт зменшили до 113 мільйонів гривень. По другому об’єкту при вартості понад 150 мільйонів гривень сплатили лише пів мільйона гривень”, – нагадали антикорупціонери.

На момент проведення тендерів директором та засновником “Айер Скай” був Дмитро Косик. Саме він отримав підозру у зловживанні службовим становищем, а суд наклав арешт на його майно, розповіли у ХАЦ.

Зараз фірма має назву ТОВ “Бебірс” і записана на громадянина Азербайджану Каміля Умудова.

Завершення відновлення будинку по вулиці Бучми, 32, оцінили у 85 мільйонів гривень, тепер роботи виконує ТОВ “Будівельна група “Житлобудпроект”. По другому будинку новий тендер не проводили.

Нагадаємо, про викриття схеми заволодіння бюджетними 3 мільйонами гривень під час відновлення багатоповерхівки на вулиці Бучми в Харкові обласна прокуратура повідомила 20 січня. Договір управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлово-комунального господарства міськради та директор ТОВ уклали ще у грудні 2023 року.