На утеплителе при восстановлении дома в Харькове разбазарили 3 млн: анализ ХАЦ

Директора фирмы-подрядчика, которая занималась восстановлением двух домов на в Харькове, подозревают по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на постановление Люботинского городского суда.

По информации активистов, речь идет о ООО «Айер Скай». По данным следствия, в декабре 2023 года она получила подряд на восстановление дома по ул. Бучмы, 32. Работы финансировались за счет субвенции из госбюджета.

Правоохранители установили, что руководитель фирмы-подрядчика внес в акты выполненных работ ложные сведения, в частности значительно завысил объемы утепления технического этажа дома минеральной ватой. Экспертиза показала, что вместо 200 миллиметров укладывали 100 миллиметров. Ущерб оценили в 3 миллиона гривен.

По данным ХАЦ, фирма «Айер Скай» в общей сложности получила два подряда на восстановление домов в Харькове: по улице Бучмы, 32, и по улице Соборности Украины, 271.

«Стоимость восстановления первого дома оценили в 129 миллионов гривен. ХАЦ обнаружил завышение в смете на эти работы. Позже, в результате дополнительных соглашений, стоимость работ уменьшили до 113 миллионов гривен. По второму объекту при стоимости более 150 миллионов гривен заплатили только полмиллиона гривен», — напомнили антикоррупционеры.

На момент проведения тендеров директором и учредителем «Айер Скай» был Дмитрий Косик. Именно он получил подозрение в злоупотреблении служебным положением, а суд наложил арест на его имущество, рассказали в ХАЦ.

Сейчас фирма называется ООО «Бебирс» и записана на гражданина Азербайджана Камиля Умудова.

Завершение ремонта дома по улице Бучмы, 32, оценили в 85 миллионов гривен, теперь работы выполняет ООО «Строительная группа «Житлобудпроект». По второму дому новый тендер не проводили.

Напомним, о разоблачении схемы завладения бюджетными 3 миллионами гривен в ходе восстановления многоэтажки на улице Бучмы в Харькове областная прокуратура сообщила 20 января. Договор управление по строительству, ремонту и реконструкции департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета и директор ООО заключил еще в декабре 2023 года.