Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Цього дня в різні роки народилися Леся Українка та Лесь Курбас. У 2022-му по Харкову вперше вдарили “смерчами” та “ураганами”, а під Києвом йшов бій за аеродром у Гостомелі. У 1986-му на посаду вступила перша жінка-президент в Азії. У 1918-му УНР перейшла на григоріанський календар (“новий стиль”). У 1836-му Семюел Кольт запатентував револьвер. У 1570-му Папа Римський Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I.

Свята та пам’ятні дати 25 лютого

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. У день народження Лесі Українки також відзначають День української жінки.

Остання середа лютого у світі – це День рожевої сорочки, націлений на запобігання булінгу.

Також сьогодні День народження револьвера.

25 лютого в історії

25 лютого 1570 року Папа Римський Пій V оголосив анафему англійській королеві Єлизаветі I та проголосив її єретичкою. Докладніше.

25 лютого 1836 року Семюел Кольт запатентував у США свій револьвер. Докладніше.

25 лютого 1871 року народилася Леся Українка. Докладніше.

25 лютого 1887 року народився Лесь Курбас – засновник харківського театру “Березіль”, знаменитий режисер та актор, який став жертвою сталінських репресій. Докладніше.

25 лютого 1918 року Мала Рада ухвалила закон про впровадження в УНР григоріанського календаря – з того часу Україна перейшла на так званий “новий стиль”.

25 лютого 1956 року Микита Хрущов “розвінчав культ особистості Сталіна”. Докладніше.

25 лютого 1986 року на посаду вступила перша жінка-президент в Азії. Це була президентка Філіппін Корасон Акіно. Докладніше.

25 лютого 2010 року в Києві відбулася інавгурація Януковича, який через чотири роки після цих подій втік з країни.

25 лютого 2022 року в Україні був другий день повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня бої розгорнулися під Києвом, ворог уже перебував на ЧАЕС, а по Харкову вдарили зі “смерчів” та “ураганів”. Докладніше.

Церковне свято 25 лютого

25 лютого вшановують пам’ять святителя Тарасія Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 лютого випав сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим та холодним.

Якщо кричать ворони – літо буде дощовим.

Що не можна робити 25 лютого

Не можна лінуватися.

Не можна сваритись.

Не бажано давати обіцянки, якщо не впевнені, що ви можете їх виконати.