Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В этот день в разные годы родились Леся Украинка и Лесь Курбас. В 2022-м по Харькову впервые ударили «Смерчами» и «Ураганами», а под Киевом шел бой за аэродром в Гостомеле. В 1986-м в должность вступила первая женщина-президент в Азии. В 1918-м УНР перешла на григорианский календарь (“новый стиль”). В 1836-м Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. В 1570-м Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I.
Праздники и памятные даты 25 февраля
25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В день рождения Леси Украинки также отмечают День украинской женщины.
Последняя среда февраля в мире – это День розовой рубашки, нацеленный на предотвращение буллинга.
Также сегодня День рождения револьвера.
25 февраля в истории
25 февраля 1570 года Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I и провозгласил ее еретичкой. Подробнее.
25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. Подробнее.
25 февраля 1871 года родилась Леся Украинка. Подробнее.
25 февраля 1887 года родился Лесь Курбас – основатель харьковского театра «Березиль», знаменитый режиссер и актер, ставший жертвой сталинских репрессий. Подробнее.
25 февраля 1918 года Малая Рада приняла закон о внедрении в УНР григорианского календаря – с тех пор Украина перешла на так называемый «новый стиль».
25 февраля 1956 года Никита Хрущев «развенчал культ личности Сталина». Подробнее.
25 февраля 1986 года в должность вступила первая женщина-президент в Азии. Это была президент Филиппин Корасон Акино. Подробнее.
25 февраля 2010 года в Киеве состоялась инаугурация Януковича, спустя четыре года после этих событий сбежавшего из страны.
25 февраля 2022 года в Украине был второй день полномасштабного вторжения РФ. В этот день бои развернулись под Киевом, враг уже находился на ЧАЭС, а по Харькову ударили из «Смерчей» и «Ураганов». Подробнее.
Церковный праздник 25 февраля
25 февраля чтят память святителя Тарасия Константинопольского. Подробнее.
Народные приметы
Если 25 февраля выпал снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.
Если раскричались вороны – лето будет дождливым.
Что нельзя делать 25 февраля
Нельзя лениться.
Нельзя ссориться.
Не желательно давать обещания, если не уверены, что вы можете их выполнить.
