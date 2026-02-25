Live

Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   25.02.2026
Оксана Горун
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В этот день в разные годы родились Леся Украинка и Лесь Курбас. В 2022-м по Харькову впервые ударили «Смерчами» и «Ураганами», а под Киевом шел бой за аэродром в Гостомеле. В 1986-м в должность вступила первая женщина-президент в Азии. В 1918-м УНР перешла на григорианский календарь (“новый стиль”). В 1836-м Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. В 1570-м Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I.

Праздники и памятные даты 25 февраля

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В день рождения Леси Украинки также отмечают День украинской женщины.

Последняя среда февраля в мире – это День розовой рубашки, нацеленный на предотвращение буллинга.

Также сегодня День рождения револьвера.

25 февраля в истории

25 февраля 1570 года Папа Римский Пий V объявил анафему английской королеве Елизавете I и провозгласил ее еретичкой. Подробнее.

25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт запатентовал револьвер. Подробнее.

25 февраля 1871 года родилась Леся Украинка. Подробнее.

25 февраля 1887 года родился Лесь Курбас – основатель харьковского театра «Березиль», знаменитый режиссер и актер, ставший жертвой сталинских репрессий. Подробнее.

25 февраля 1918 года Малая Рада приняла закон о внедрении в УНР григорианского календаря – с тех пор Украина перешла на так называемый «новый стиль».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев «развенчал культ личности Сталина». Подробнее.

25 февраля 1986 года в должность вступила первая женщина-президент в Азии. Это была президент Филиппин Корасон Акино. Подробнее.

25 февраля 2010 года в Киеве состоялась инаугурация Януковича, спустя четыре года после этих событий сбежавшего из страны.

25 февраля 2022 года в Украине был второй день полномасштабного вторжения РФ. В этот день бои развернулись под Киевом, враг уже находился на ЧАЭС, а по Харькову ударили из «Смерчей» и «Ураганов». Подробнее.

Снаряд "Урагана" возле Конного рынка в Харькове 25 февраля 2022
Фото: соцсети

Церковный праздник 25 февраля

25 февраля чтят память святителя Тарасия Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 февраля выпал снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Если раскричались вороны – лето будет дождливым.

Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться.

Не желательно давать обещания, если не уверены, что вы можете их выполнить.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов
Днем 25 февраля в Харькове не будут ездить троллейбусы на одном из маршрутов
24.02.2026, 18:50
Новости Харькова — главное за 24 февраля: годовщина большой войны
Новости Харькова — главное за 24 февраля: годовщина большой войны
24.02.2026, 21:40
Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля
Мокрый снег и слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 февраля
24.02.2026, 21:22
Вагон, который атаковали БпЛА на Харьковщине, превратили в арт-работу (фото)
Вагон, который атаковали БпЛА на Харьковщине, превратили в арт-работу (фото)
24.02.2026, 20:42
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
Как будут отключать свет в Харькове и области 25 февраля: график
24.02.2026, 19:35
Четыре года с начала большой войны: 24 февраля в Харькове, потери — итоги дня
Четыре года с начала большой войны: 24 февраля в Харькове, потери — итоги дня
24.02.2026, 23:00

Новости по теме:

24.02.2026
Сегодня 24 февраля: какой день в истории
23.02.2026
Сегодня 23 февраля 2026: какой праздник и день в истории
22.02.2026
Сегодня 22 февраля 2026: какой день в истории
21.02.2026
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
20.02.2026
Сегодня 20 февраля 2026: какой день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. В этот день в разные годы родились Леся Украинка и Лесь Курбас".