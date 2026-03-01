Де відбувалися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку вчора, 28 лютого, сім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного..

На Куп’янському напрямку українські військові вчора відбили п’ять атак росіян. Сили оборони протистояли штурмам противника біля Кіндрашівки, Піщаного, Глушківки, Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, намагаючись просунутися вперед в бік населених пунктів Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.