Де відбувалися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку вчора, 28 лютого, сім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бої точилися біля населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного..
На Куп’янському напрямку українські військові вчора відбили п’ять атак росіян. Сили оборони протистояли штурмам противника біля Кіндрашівки, Піщаного, Глушківки, Курилівки та в районі Борівської Андріївки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, намагаючись просунутися вперед в бік населених пунктів Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.
