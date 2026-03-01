Live

Где шли бои на Харьковщине в минувшие сутки – Генштаб ВСУ

Фронт 10:55   01.03.2026
Оксана Якушко
На Южно-Слобожанском направлении вчера, 28 февраля, семь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений, сообщает Генштаб ВСУ.

Бои шли возле населенных пунктов Покровка, Прилепка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зибиного.

На Купянском направлении украинские военные вчера отразили пять атак россиян. Силы обороны противостояли штурмам противника возле Кондрашовки, Песчаного, Глушковки, Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении россияне атаковали шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Ставки, Лиман и Дробышево.

Автор: Оксана Якушко
