Вдень – до 9 тепла. Прогноз погоди на 2 березня у Харкові й області

Погода 19:55   01.03.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність. День пройде без опадів.

Вночі очікують на дорогах ожеледицю.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень від 4 до 9° тепла.

 

У Харкові очікують мінливу хмарність. Вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 0 – 2° морозу, вдень 5 – 7° тепла.

Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі

