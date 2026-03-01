Вдень – до 9 тепла. Прогноз погоди на 2 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність. День пройде без опадів.

Вночі очікують на дорогах ожеледицю.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° морозу, вдень від 4 до 9° тепла.

У Харкові очікують мінливу хмарність. Вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 0 – 2° морозу, вдень 5 – 7° тепла.