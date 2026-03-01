Днем – до 9 тепла. Прогноз погоды на 2 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области прогнозируют переменную облачность. День пройдет без осадков.
Ночью ожидают на дорогах гололедицу.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем от 4 до 9° тепла.
В Харькове ожидают переменную облачность. Днем не ожидают осадков.
Ветер прогнозируют западный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 0 – 2° мороза, днем 5 – 7° тепла.
