Днем – до 9 тепла. Прогноз погоды на 2 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют переменную облачность. День пройдет без осадков.

Ночью ожидают на дорогах гололедицу.

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 0 до 5° мороза, днем ​​от 4 до 9° тепла.

В Харькове ожидают переменную облачность. Днем не ожидают осадков.

Ветер прогнозируют западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 0 – 2° мороза, днем ​​5 – 7° тепла.