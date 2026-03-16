“Я б і раніше втекла”. Скільки людей евакуювали впродовж зими на Харківщині

Суспільство 15:31   16.03.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині триває евакуація. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за зимовий період з небезпечних населених пунктів вдалося вивезти понад 2200 людей, з них 150 – діти.

“Щодоби з небезпечних територій області до транзитного центру в Харкові евакуюємо близько 50 людей. Це переважно жителі Великобурлуцької, Старосалтівської, Куп’янської та Кіндрашівської громад. Від початку повномасштабного вторгнення рф із прифронтових і прикордонних територій евакуювали понад 70 тисяч людей, серед них — 7 559 дітей та 1 593 особи з інвалідністю. Лише за минулий тиждень евакуювали 309 людей, серед яких 22 дитини та 43 особи з інвалідністю”, – інформує Синєгубов.

“Можуть і по три, і по чотири рази на день обстрілювати. Тому і виїхали, бо дитина є”, – розповіла жителька селища Оскіл Віта.

Мешканка села Сосновий бір Чугуївського району Віра зазначає, що планувала виїхати раніше, але через погоду і ворожі дрони довелося перезимувати там.

“Я б і раніше втекла звідти. Але дорога то слизька, то замети. А треба швидко пройти по селу, більше двох км. А дрони не дають проходити”, – сказала Віра.

Керівник команди по роботі з евакуйованими особами Сергій Мусієнко каже: люди погоджують виїжджати, коли ворог починає масовано обстрілювати.

“Так, на жаль, люди сидять до останнього”, – констатував він.

Повідомити про потребу в евакуації можна на безкоштовну “гарячу” лінію 203, а також через підрозділи поліції, ДСНС або представників місцевого самоврядування.

Відео: Олег Синєгубов

  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 15:31;

