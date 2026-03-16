«Я бы и раньше сбежала». Сколько человек эвакуировали за зиму на Харьковщине
В Харьковской области продолжается эвакуация. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за зимний период из опасных населенных пунктов удалось вывезти более 2200 человек, из них 150 – дети.
«Ежедневно из опасных районов области в транзитный центр в Харькове эвакуируем около 50 человек. Это преимущественно жители Великобурлукской, Старосалтовской, Купянской и Кондрашовской громад. С начала полномасштабного вторжения рф с прифронтовых и приграничных территорий эвакуировали более 70 тысяч человек, среди них — 7 559 детей и 1 593 человека с инвалидностью. Только за прошедшую неделю эвакуировали 309 человек, среди которых 22 ребенка и 43 человека с инвалидностью», — сообщает Синегубов.
«Могут и по три, и по четыре раза в день обстреливать. Поэтому и уехали, потому что ребенок есть», — рассказала жительница поселка Оскол Вита.
Жительница села Сосновый бор Чугуевского района Вера отмечает, что планировала выехать раньше, но из-за погоды и вражеских дронов пришлось перезимовать там.
«Я бы и раньше сбежала оттуда. Но дорога то скользкая, то сугробы. А надо быстро пройти по селу, больше двух км. А дроны не дают проходить», — сказала Вера.
Руководитель команды по работе с эвакуированными лицами Сергей Мусиенко говорит: люди согласны выезжать, когда враг начинает массированно обстреливать.
«К сожалению, люди сидят до последнего», — констатировал он.
Сообщить о необходимости эвакуации можно на бесплатную «горячую» линию 203, а также через подразделения полиции, ГСЧС или представителей местного самоуправления.
Видео: Олег Синегубов
Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, харьковщина, эвакуация;
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 15:31;