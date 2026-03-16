Live

«Я бы и раньше сбежала». Сколько человек эвакуировали за зиму на Харьковщине

Общество 15:31   16.03.2026
Виктория Яковенко
«Я бы и раньше сбежала». Сколько человек эвакуировали за зиму на Харьковщине Скриншот

В Харьковской области продолжается эвакуация. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за зимний период из опасных населенных пунктов удалось вывезти более 2200 человек, из них 150 – дети.

«Ежедневно из опасных районов области в транзитный центр в Харькове эвакуируем около 50 человек. Это преимущественно жители Великобурлукской, Старосалтовской, Купянской и Кондрашовской громад. С начала полномасштабного вторжения рф с прифронтовых и приграничных территорий эвакуировали более 70 тысяч человек, среди них — 7 559 детей и 1 593 человека с инвалидностью. Только за прошедшую неделю эвакуировали 309 человек, среди которых 22 ребенка и 43 человека с инвалидностью», — сообщает Синегубов.

«Могут и по три, и по четыре раза в день обстреливать. Поэтому и уехали, потому что ребенок есть», — рассказала жительница поселка Оскол Вита.

Жительница села Сосновый бор Чугуевского района Вера отмечает, что планировала выехать раньше, но из-за погоды и вражеских дронов пришлось перезимовать там.

«Я бы и раньше сбежала оттуда. Но дорога то скользкая, то сугробы. А надо быстро пройти по селу, больше двух км. А дроны не дают проходить», — сказала Вера.

Руководитель команды по работе с эвакуированными лицами Сергей Мусиенко говорит: люди согласны выезжать, когда враг начинает массированно обстреливать.

«К сожалению, люди сидят до последнего», — констатировал он.

Сообщить о необходимости эвакуации можно на бесплатную «горячую» линию 203, а также через подразделения полиции, ГСЧС или представителей местного самоуправления.

Видео: Олег Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Я бы и раньше сбежала». Сколько человек эвакуировали за зиму на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 15:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается эвакуация. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за зимний период из опасных населенных пунктов удалось вывезти более 2200 человек".