Збив пенсіонерку в Пісочині під Харковом: водій став підозрюваним (відео)

Про підозру у порушенні ПДР, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 ККУ) повідомили 32-річному водієві Nissan Rogue, який вдень 8 квітня збив 66-річну жінку у селищі Пісочин.

За даними слідства, пенсіонерка переходила проїжджу частину, коли керманич наближався до регульованого перехрестя. Унаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження. Наразі вона перебуває у лікарні.

«Водій мав об’єктивну можливість бачити пішохода, яка тривалий час перебувала у полі його зору. Попри це він не зменшив швидкість руху та не надав їй перевагу у дорозі», – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у березні на Харківщині сталося 195 ДТП, з яких 33 — із постраждалими. У результаті аварій чотири людини загинули, 34 отримали травми різного ступеня тяжкості.