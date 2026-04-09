Сбил пенсионерку в Песочине под Харьковом: водитель стал подозреваемым (видео)
О подозрении в нарушении ПДД, повлекшем за собой телесные повреждения средней тяжести у потерпевшей (ч. 1 ст. 286 УКУ), сообщили 32-летнему водителю Nissan Rogue, который днем 8 апреля сбил 66-летнюю женщину в поселке Песочин.
По данным следствия, пенсионерка переходила проезжую часть, когда водитель приближался к регулируемому перекрестку. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения. Сейчас она в больнице.
«У водителя была объективная возможность видеть пешехода, которая длительное время находилась в поле его зрения. Несмотря на это, он не снизил скорость движения и не уступил ей дорогу», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Как сообщала МГ «Объектив», в марте на Харьковщине произошло 195 ДТП, из которых 33 – с пострадавшими. В результате аварий четыре человека погибли, 34 получили травмы разной степени тяжести.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, Пісочин, Песочин, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 18:21;