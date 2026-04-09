Live

Сбил пенсионерку в Песочине под Харьковом: водитель стал подозреваемым (видео)

Происшествия 18:21   09.04.2026
Елена Нагорная
Сбил пенсионерку в Песочине под Харьковом: водитель стал подозреваемым (видео)

О подозрении в нарушении ПДД, повлекшем за собой телесные повреждения средней тяжести у потерпевшей (ч. 1 ст. 286 УКУ), сообщили 32-летнему водителю Nissan Rogue, который днем 8 апреля сбил 66-летнюю женщину в поселке Песочин.

По данным следствия, пенсионерка переходила проезжую часть, когда водитель приближался к регулируемому перекрестку. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения. Сейчас она в больнице.

«У водителя была объективная возможность видеть пешехода, которая длительное время находилась в поле его зрения. Несмотря на это, он не снизил скорость движения и не уступил ей дорогу», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщала МГ «Объектив», в марте на Харьковщине произошло 195 ДТП, из которых 33 – с пострадавшими. В результате аварий четыре человека погибли, 34 получили травмы разной степени тяжести.

Автор: Елена Нагорная
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 18:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении сообщили 32-летнему водителю Nissan Rogue, который днем 8 апреля сбил 66-летнюю женщину в поселке Песочин.".