Сбил пенсионерку в Песочине под Харьковом: водитель стал подозреваемым (видео)

О подозрении в нарушении ПДД, повлекшем за собой телесные повреждения средней тяжести у потерпевшей (ч. 1 ст. 286 УКУ), сообщили 32-летнему водителю Nissan Rogue, который днем 8 апреля сбил 66-летнюю женщину в поселке Песочин.

По данным следствия, пенсионерка переходила проезжую часть, когда водитель приближался к регулируемому перекрестку. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения. Сейчас она в больнице.

«У водителя была объективная возможность видеть пешехода, которая длительное время находилась в поле его зрения. Несмотря на это, он не снизил скорость движения и не уступил ей дорогу», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщала МГ «Объектив», в марте на Харьковщине произошло 195 ДТП, из которых 33 – с пострадавшими. В результате аварий четыре человека погибли, 34 получили травмы разной степени тяжести.