Live
  • Неділя 16.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов

Політика 17:30   16.10.2022
Олексій Данілов
секретар РНБО України
Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов

Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу. І найголовніше – агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду.

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Данілов, секретар РНБО України

Новини за темою:

11:13
Прийняли за біозброю: військові РФ на Харківщині розстріляли корову
07:30
Одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під сильний обстріл – Генштаб
11:53
Випущені по Харкову ракети все частіше приземлятимуться в Бєлгороді-експерт
11:03
KRAKEN привітав із Днем захисників України кадрами визволення Харківщини
09:13
Житель Харківщини воює проти України у ПВК “Вагнер” – прокуратура

Ви читали новину: «Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 17:30;

  • Кореспондент Олексій Данілов, секретар РНБО України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов".