Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов

Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу. І найголовніше – агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду.