Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов
Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу. І найголовніше – агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, данилов, СНБО; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 17:30;
Кореспондент Олексій Данілов, секретар РНБО України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – Данілов".