Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов
Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу. И самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, данилов, СНБО; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 17:30;
Корреспондент Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов".