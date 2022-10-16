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Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов

Мир 17:30   16.10.2022
Алексей Данилов
секретарь СНБО Украины
Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов

Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу. И самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 17:30;

  • Корреспондент Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов".