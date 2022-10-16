Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — Данилов

Война для России вышла на стадию стратегического цугцванга — каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу. И самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада.