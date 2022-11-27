Поки в них є ракети – вони не заспокояться – Зеленський
Терористи готують нові удари, й поки у них є ракети – вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 22:29;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терористи готують нові удари, й поки у них є ракети – вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким…".