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Пока у них есть ракеты – они не успокоятся — Зеленский

Мир 22:29   27.11.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Пока у них есть ракеты – они не успокоятся — Зеленский

Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Следите за сигналами воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу – мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 22:29;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же…".