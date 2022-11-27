Пока у них есть ракеты – они не успокоятся — Зеленский

Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Следите за сигналами воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу – мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей.