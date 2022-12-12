Ботоксному нема чого сказати – Береза про відміну пресконференції Путіна
Те, що Путін, вперше за 10 років, скасував свою щорічну пресконференцію, свідчить про те, що операція не тільки йде не за планом, а й те, що ботоксний засунув язик у свою д..пу, адже йому нема чого сказати. А його брехня не дасть відповідей.
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Ви читали новину: «Ботоксному нема чого сказати – Береза про відміну пресконференції Путіна»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:56;
Кореспондент Борислав Береза, экс-нардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що Путін, вперше за 10 років, скасував свою щорічну пресконференцію, свідчить про те, що операція не тільки йде не…".