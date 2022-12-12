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Ботоксному нема чого сказати – Береза про відміну пресконференції Путіна

Політика 20:56   12.12.2022
Борислав Береза
экс-нардеп
Ботоксному нема чого сказати – Береза про відміну пресконференції Путіна

Те, що Путін, вперше за 10 років, скасував свою щорічну пресконференцію, свідчить про те, що операція не тільки йде не за планом, а й те, що ботоксний засунув язик у свою д..пу, адже йому нема чого сказати. А його брехня не дасть відповідей.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:56;

    • Кореспондент Борислав Береза, экс-нардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що Путін, вперше за 10 років, скасував свою щорічну пресконференцію, свідчить про те, що операція не тільки йде не…".