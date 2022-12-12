Ботоксному нема чого сказати – Береза про відміну пресконференції Путіна

Те, що Путін, вперше за 10 років, скасував свою щорічну пресконференцію, свідчить про те, що операція не тільки йде не за планом, а й те, що ботоксний засунув язик у свою д..пу, адже йому нема чого сказати. А його брехня не дасть відповідей.