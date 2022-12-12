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Ботоксному нечего сказать — Береза об отмене пресс-конференции Путина

Мир 20:56   12.12.2022
Борислав Береза
экс-нардеп
Ботоксному нечего сказать — Береза об отмене пресс-конференции Путина

То, что Путин, впервые за 10 лет, отменил свою ежегоднюю пресс-конференцию говорит о том, что операция не только идет не по плану, но и то, что ботоксный засунул язык в свою ж…пу, ведь ему нечего сказать. А его вранье не даст ответов.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 20:56;

    • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что Путин, впервые за 10 лет, отменил свою ежегоднюю пресс-конференцию говорит о том, что операция не только идет не…".