Ботоксному нечего сказать — Береза об отмене пресс-конференции Путина

То, что Путин, впервые за 10 лет, отменил свою ежегоднюю пресс-конференцию говорит о том, что операция не только идет не по плану, но и то, что ботоксный засунул язык в свою ж…пу, ведь ему нечего сказать. А его вранье не даст ответов.