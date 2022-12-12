Він невдаха століття – після Гітлера другий – Арестович про Путіна
Путіну дали оцінку. Його найкращі друзі – індуси та китайці винесли рішення: на тобі хрест уже стоїть. Можеш ще 10 хвиль мобілізації провести, але ти програв, і толку не буде. Він не невдаха року. Він невдаха століття – після Гітлера другий.
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Ви читали новину: «Він невдаха століття – після Гітлера другий – Арестович про Путіна»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:50;
Кореспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіну дали оцінку. Його найкращі друзі – індуси та китайці винесли рішення: на тобі хрест уже стоїть. Можеш ще 10…".