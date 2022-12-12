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Він невдаха століття – після Гітлера другий – Арестович про Путіна

Політика 20:50   12.12.2022
Алексей Арестович
советник главы Офиса Президента Украины
Він невдаха століття – після Гітлера другий – Арестович про Путіна

Путіну дали оцінку. Його найкращі друзі – індуси та китайці винесли рішення: на тобі хрест уже стоїть. Можеш ще 10 хвиль мобілізації провести, але ти програв, і толку не буде. Він не невдаха року. Він невдаха століття – після Гітлера другий.

Автор: Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:50;

    • Кореспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіну дали оцінку. Його найкращі друзі – індуси та китайці винесли рішення: на тобі хрест уже стоїть. Можеш ще 10…".