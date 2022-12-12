Він невдаха століття – після Гітлера другий – Арестович про Путіна

Путіну дали оцінку. Його найкращі друзі – індуси та китайці винесли рішення: на тобі хрест уже стоїть. Можеш ще 10 хвиль мобілізації провести, але ти програв, і толку не буде. Він не невдаха року. Він невдаха століття – після Гітлера другий.