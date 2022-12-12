Он неудачник столетия — после Гитлера второй — Арестович про Путина

Путину дали оценку. Его лучшие друзья — индусы и китайцы вынесли решение: на тебе крест уже стоит. Можешь еще 10 волн мобилизации провести, но ты проиграл, и толку не будет. Он не неудачник года. Он неудачник столетия — после Гитлера второй.