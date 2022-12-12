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Он неудачник столетия — после Гитлера второй — Арестович про Путина

Мир 20:50   12.12.2022
Алексей Арестович
советник главы Офиса Президента Украины
Он неудачник столетия — после Гитлера второй — Арестович про Путина

Путину дали оценку. Его лучшие друзья — индусы и китайцы вынесли решение: на тебе крест уже стоит. Можешь еще 10 волн мобилизации провести, но ты проиграл, и толку не будет. Он не неудачник года. Он неудачник столетия — после Гитлера второй.

Автор: Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 20:50;

    • Корреспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путину дали оценку. Его лучшие друзья — индусы и китайцы вынесли решение: на тебе крест уже стоит. Можешь еще 10…".