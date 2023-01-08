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Падіння РФ може відбутися в дуже короткі терміни – Чубаров

Політика 11:30   08.01.2023
Рефат Чубаров
голова Меджлісу кримськотатарського народу
Падіння РФ може відбутися в дуже короткі терміни – Чубаров

Сьогодні у Російської держави вистачає потенціалу витримувати ці удари (санкційні – Ред.). Але наслідки підточують Росію як державу. Російська держава занепадає дуже швидкими темпами. І її падіння може статися в дуже короткі та для нас певною мірою навіть несподівані терміни. Як це відбувалося із Радянським Союзом.

Автор: Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні у Російської держави вистачає потенціалу витримувати ці удари (санкційні – Ред.). Але наслідки підточують Росію як державу. Російська держава…".