Падіння РФ може відбутися в дуже короткі терміни – Чубаров
Сьогодні у Російської держави вистачає потенціалу витримувати ці удари (санкційні – Ред.). Але наслідки підточують Росію як державу. Російська держава занепадає дуже швидкими темпами. І її падіння може статися в дуже короткі та для нас певною мірою навіть несподівані терміни. Як це відбувалося із Радянським Союзом.
Ви читали новину: «Падіння РФ може відбутися в дуже короткі терміни – Чубаров»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 11:30;
Кореспондент Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні у Російської держави вистачає потенціалу витримувати ці удари (санкційні – Ред.). Але наслідки підточують Росію як державу. Російська держава…".