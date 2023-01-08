Падіння РФ може відбутися в дуже короткі терміни – Чубаров

Сьогодні у Російської держави вистачає потенціалу витримувати ці удари (санкційні – Ред.). Але наслідки підточують Росію як державу. Російська держава занепадає дуже швидкими темпами. І її падіння може статися в дуже короткі та для нас певною мірою навіть несподівані терміни. Як це відбувалося із Радянським Союзом.