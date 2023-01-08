Падение РФ может произойти в очень короткие сроки — Чубаров
Сегодня у Российского государства хватает потенциала выдерживать эти удары (санкционные — Ред.). Но последствия подтачивают Россию как государство. Российское государство приходит в упадок очень быстрыми темпами. И его падение может произойти в очень короткие и для нас в какой-то мере даже неожиданные сроки. Как это происходило с Советским Союзом.
Новости по теме:
Прокуратура требует разорвать договор о ремонте дороги в Харьковской области с подсанкционным предприятием
Вы читали новость: «Падение РФ может произойти в очень короткие сроки — Чубаров»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 11:30;
Корреспондент Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня у Российского государства хватает потенциала выдерживать эти удары (санкционные — Ред.). Но последствия подтачивают Россию как государство. Российское государство…".