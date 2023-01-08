Live
  • Воскресенье 08.01.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Падение РФ может произойти в очень короткие сроки — Чубаров

Мир 11:30   08.01.2023
Рефат Чубаров
глава Меджлиса крымскотатарского народа 
Падение РФ может произойти в очень короткие сроки — Чубаров

Сегодня у Российского государства хватает потенциала выдерживать эти удары (санкционные — Ред.). Но последствия подтачивают Россию как государство. Российское государство приходит в упадок очень быстрыми темпами. И его падение может произойти в очень короткие и для нас в какой-то мере даже неожиданные сроки. Как это происходило с Советским Союзом.

Автор: Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа 

Новости по теме:

13:17
Дорогу на Харьковщине должны были ремонтировать фирмы под санкциями
19:56
Прокуратура требует разорвать договор о ремонте дороги в Харьковской области с подсанкционным предприятием
11:08
За поддержку РФ в Украине придется платить собственным имуществом
10:49
Европейский союз представил шестой пакет санкций против РФ
20:38
США и Великобритания ввели новые санкции против РФ

  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Падение РФ может произойти в очень короткие сроки — Чубаров»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня у Российского государства хватает потенциала выдерживать эти удары (санкционные — Ред.). Но последствия подтачивают Россию как государство. Российское государство…".