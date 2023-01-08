Падение РФ может произойти в очень короткие сроки — Чубаров

Сегодня у Российского государства хватает потенциала выдерживать эти удары (санкционные — Ред.). Но последствия подтачивают Россию как государство. Российское государство приходит в упадок очень быстрыми темпами. И его падение может произойти в очень короткие и для нас в какой-то мере даже неожиданные сроки. Как это происходило с Советским Союзом.