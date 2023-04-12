“Російських терористів треба вигнати з ООН” – Кулеба
Жахливе відео, як російські військові обезголовлюють українського військовополоненого, поширюється в мережі. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягти до відповідальності за їхні злочини.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 11:55;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жахливе відео, як російські військові обезголовлюють українського військовополоненого, поширюється в мережі. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує…".