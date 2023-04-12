“Російських терористів треба вигнати з ООН” – Кулеба

Жахливе відео, як російські військові обезголовлюють українського військовополоненого, поширюється в мережі. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягти до відповідальності за їхні злочини.