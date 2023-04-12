«Российских террористов надо выгнать из ООН» — Кулеба

Жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного, распространяется в сети. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления.