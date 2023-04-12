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«Российских террористов надо выгнать из ООН» — Кулеба

Мир 11:55   12.04.2023
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
«Российских террористов надо выгнать из ООН» — Кулеба

Жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного, распространяется в сети. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного, распространяется в сети. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в…".