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“Імперіалізм, колоніалізм і націоналізм” – Моравецький про істинну “душу” РФ

Політика 11:58   14.04.2023
Матеуш Моравецький
прем'єр-міністр Польщі
“Імперіалізм, колоніалізм і націоналізм” – Моравецький про істинну “душу” РФ

Польща століттями жила в тіні Росії, і ми чітко бачимо, що імперіалізм, колоніалізм і націоналізм – це не тільки минущі риси російської душі. Вони лежать у основі душі Москви. Тому ми повинні приборкати ці російські прагнення. Ми знаємо, що Україна не є кінцевою метою Росії. Путін дав зрозуміти. Якщо Росія переможе в Україні, ми будемо наступними. Якщо ми будемо наступними, то будемо готові.

Автор: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польща століттями жила в тіні Росії, і ми чітко бачимо, що імперіалізм, колоніалізм і націоналізм – це не тільки минущі…".