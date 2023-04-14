“Імперіалізм, колоніалізм і націоналізм” – Моравецький про істинну “душу” РФ
Польща століттями жила в тіні Росії, і ми чітко бачимо, що імперіалізм, колоніалізм і націоналізм – це не тільки минущі риси російської душі. Вони лежать у основі душі Москви. Тому ми повинні приборкати ці російські прагнення. Ми знаємо, що Україна не є кінцевою метою Росії. Путін дав зрозуміти. Якщо Росія переможе в Україні, ми будемо наступними. Якщо ми будемо наступними, то будемо готові.
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Ви читали новину: «“Імперіалізм, колоніалізм і націоналізм” – Моравецький про істинну “душу” РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 11:58;
Кореспондент Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польща століттями жила в тіні Росії, і ми чітко бачимо, що імперіалізм, колоніалізм і націоналізм – це не тільки минущі…".