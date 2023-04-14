“Імперіалізм, колоніалізм і націоналізм” – Моравецький про істинну “душу” РФ

Польща століттями жила в тіні Росії, і ми чітко бачимо, що імперіалізм, колоніалізм і націоналізм – це не тільки минущі риси російської душі. Вони лежать у основі душі Москви. Тому ми повинні приборкати ці російські прагнення. Ми знаємо, що Україна не є кінцевою метою Росії. Путін дав зрозуміти. Якщо Росія переможе в Україні, ми будемо наступними. Якщо ми будемо наступними, то будемо готові.