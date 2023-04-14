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«Империализм, колониализм и национализм» — Моравецкий об истинной «душе» РФ

Мир 11:58   14.04.2023
Матеуш Моравецкий
премьер-министр Польши
«Империализм, колониализм и национализм» — Моравецкий об истинной «душе» РФ

Польша веками жила в тени России, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм — не только преходящие черты российской души. Он лежит в основе души Москвы. Поэтому мы должны обуздать эти устремления России. Мы знаем, что Украина не является конечной целью России. Путин дал понять. Если Россия победит в Украине, мы будем следующими. Если мы будем следующими, мы будем готовы.

Автор: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польша веками жила в тени России, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм — не только преходящие черты…".