«Империализм, колониализм и национализм» — Моравецкий об истинной «душе» РФ
Польша веками жила в тени России, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм — не только преходящие черты российской души. Он лежит в основе души Москвы. Поэтому мы должны обуздать эти устремления России. Мы знаем, что Украина не является конечной целью России. Путин дал понять. Если Россия победит в Украине, мы будем следующими. Если мы будем следующими, мы будем готовы.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 11:58;
Корреспондент Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польша веками жила в тени России, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм — не только преходящие черты…".