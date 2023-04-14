«Империализм, колониализм и национализм» — Моравецкий об истинной «душе» РФ

Польша веками жила в тени России, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм — не только преходящие черты российской души. Он лежит в основе души Москвы. Поэтому мы должны обуздать эти устремления России. Мы знаем, что Украина не является конечной целью России. Путин дал понять. Если Россия победит в Украине, мы будем следующими. Если мы будем следующими, мы будем готовы.