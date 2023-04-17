Люди свободи проти “військових рабів” – Невзоров про контрнаступ ЗСУ

Розклад сил зрозумілий. З одного боку – озвірілі кримінальники та “військові раби”. З іншого – люди свободи, яким цивілізація вклала до рук найгостріший меч. Очікуване – набагато більше, ніж просто “військова операція”. Це баталія підлості зі шляхетністю, рабства зі свободою, брехні з правдою.