Люди свободи проти “військових рабів” – Невзоров про контрнаступ ЗСУ
Розклад сил зрозумілий. З одного боку – озвірілі кримінальники та “військові раби”. З іншого – люди свободи, яким цивілізація вклала до рук найгостріший меч. Очікуване – набагато більше, ніж просто “військова операція”. Це баталія підлості зі шляхетністю, рабства зі свободою, брехні з правдою.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 12:00;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розклад сил зрозумілий. З одного боку – озвірілі кримінальники та “військові раби”. З іншого – люди свободи, яким цивілізація вклала…".