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Люди свободи проти “військових рабів” – Невзоров про контрнаступ ЗСУ

Події 12:00   17.04.2023
Олександр Невзоров
російський журналіст
Люди свободи проти “військових рабів” – Невзоров про контрнаступ ЗСУ

Розклад сил зрозумілий. З одного боку – озвірілі кримінальники та “військові раби”. З іншого – люди свободи, яким цивілізація вклала до рук найгостріший меч. Очікуване – набагато більше, ніж просто “військова операція”. Це баталія підлості зі шляхетністю, рабства зі свободою, брехні з правдою.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 12:00;

    • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розклад сил зрозумілий. З одного боку – озвірілі кримінальники та “військові раби”. З іншого – люди свободи, яким цивілізація вклала…".