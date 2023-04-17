Люди свободы против «военных рабов» — Невзоров о контрнаступлении ВСУ

Расклад сил понятен. С одной стороны — озверевшие уголовники и «военные рабы». С другой — люди свободы, которым цивилизация вложила в руки острейший меч. Ожидаемое — гораздо больше, чем просто «войсковая операция». Это баталия подлости с благородством, рабства со свободой, лжи с правдой.