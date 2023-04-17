Люди свободы против «военных рабов» — Невзоров о контрнаступлении ВСУ
Расклад сил понятен. С одной стороны — озверевшие уголовники и «военные рабы». С другой — люди свободы, которым цивилизация вложила в руки острейший меч. Ожидаемое — гораздо больше, чем просто «войсковая операция». Это баталия подлости с благородством, рабства со свободой, лжи с правдой.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 12:00;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расклад сил понятен. С одной стороны — озверевшие уголовники и «военные рабы». С другой — люди свободы, которым цивилизация вложила…".