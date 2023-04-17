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Люди свободы против «военных рабов» — Невзоров о контрнаступлении ВСУ

Мир 12:00   17.04.2023
Александр Невзоров
российский журналист
Люди свободы против «военных рабов» — Невзоров о контрнаступлении ВСУ

Расклад сил понятен. С одной стороны — озверевшие уголовники и «военные рабы». С другой — люди свободы, которым цивилизация вложила в руки острейший меч. Ожидаемое — гораздо больше, чем просто «войсковая операция». Это баталия подлости с благородством, рабства со свободой, лжи с правдой.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расклад сил понятен. С одной стороны — озверевшие уголовники и «военные рабы». С другой — люди свободы, которым цивилизация вложила…".