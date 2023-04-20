Генерал ЗСУ розповів, яку перевагу армія РФ продемонструвала за рік
Єдине, що змогла продемонструвати так звана друга армія світу за більш ніж рік – це перевага в ресурсах. Якби ми мали можливість витрачати боєприпаси такими темпами, як росіяни, то невідомо, де нині проходила б лінія зіткнення.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генерал ЗСУ розповів, яку перевагу армія РФ продемонструвала за рік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:56;
Кореспондент Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдине, що змогла продемонструвати так звана друга армія світу за більш ніж рік – це перевага в ресурсах. Якби ми…".