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Генерал ЗСУ розповів, яку перевагу армія РФ продемонструвала за рік

Події 11:56   20.04.2023
Михайло Забродський
генерал-лейтенант ЗСУ
Генерал ЗСУ розповів, яку перевагу армія РФ продемонструвала за рік

Єдине, що змогла продемонструвати так звана друга армія світу за більш ніж рік – це перевага в ресурсах. Якби ми мали можливість витрачати боєприпаси такими темпами, як росіяни, то невідомо, де нині проходила б лінія зіткнення.

Автор: Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ

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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Михайло Забродський, генерал-лейтенант ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдине, що змогла продемонструвати так звана друга армія світу за більш ніж рік – це перевага в ресурсах. Якби ми…".