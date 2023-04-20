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Генерал ВСУ рассказал, какое преимущество армия РФ продемонстрировала за год

Мир 11:56   20.04.2023
Михаил Забродский
генерал-лейтенант ВСУ
Генерал ВСУ рассказал, какое преимущество армия РФ продемонстрировала за год Фото: lb.ua

Единственное, что смогла продемонстрировать так называемая вторая армия мира за более чем год – это преимущество в ресурсах. Если бы у нас была возможность тратить боеприпасы такими темпами, как россияне, то неизвестно, где сейчас проходила бы линия столкновения.

Автор: Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ

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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единственное, что смогла продемонстрировать так называемая вторая армия мира за более чем год – это преимущество в ресурсах. Если бы…".