Генерал ВСУ рассказал, какое преимущество армия РФ продемонстрировала за год
Фото: lb.ua
Единственное, что смогла продемонстрировать так называемая вторая армия мира за более чем год – это преимущество в ресурсах. Если бы у нас была возможность тратить боеприпасы такими темпами, как россияне, то неизвестно, где сейчас проходила бы линия столкновения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генерал ВСУ рассказал, какое преимущество армия РФ продемонстрировала за год»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:56;
Корреспондент Михаил Забродский, генерал-лейтенант ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единственное, что смогла продемонстрировать так называемая вторая армия мира за более чем год – это преимущество в ресурсах. Если бы…".