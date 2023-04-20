Генерал ВСУ рассказал, какое преимущество армия РФ продемонстрировала за год

Единственное, что смогла продемонстрировать так называемая вторая армия мира за более чем год – это преимущество в ресурсах. Если бы у нас была возможность тратить боеприпасы такими темпами, как россияне, то неизвестно, где сейчас проходила бы линия столкновения.