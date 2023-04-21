Російська армія продовжує обстріли своїх міст – Данилов
Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 11:48;
Кореспондент Олексій Данілов, секретар РНБО України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні…".